Российский комик угодил в скандал в Ереване из-за русского языка

Совладелец Comedy Club жестоко высмеял местного жителя, за что поплатился

Многие из тех, кто посещает Армению, оказываются счастливы оказаться в стране, ведь могут зарядиться здесь положительными эмоциями. Жаль, что оказавшийся здесь комик Таш Саркисян не может похвастаться тем же.

Сооснователь Comedy Club угодил в скандал в Ереване. Один из местных жителей хотел избить юмориста за шутку, которая слишком ранила его чувства.

Как стало известно, после выступления в одном из стендап клубов, к Ташу Саркисяну подошел местный житель. Между мужчинами завязался разговор, в ходе которого выяснилось, что гость мероприятия преподает русский язык в одном из местных университетов.

"Если у преподавателя русского такой акцент, то что ждать от студентов?", – рассмеялся юморист над манерой речи своего собеседника.

Оскорбившийся преподаватель захотел поговорить по-мужски. Разговор на повышенных тонах привлек внимание остальных гостей заведения. В итоге вокруг Таша Саркисяна и его визави собралась большая толпа разгоряченных мужчин.

К счастью, как сообщают очевидцы, все они, выпустили пар просто покричав и немного потолкавшись. После того, как градус напряжения спал, все они, в том числе и комик Таш Саркисян, вернулись за свои столики и продолжили отдыхать, дегустируя напитки, которыми славится Армения.