Высоцкая засветила "бермудский треугольник" между ног

Высоцкая засветила "бермудский треугольник" между ног
Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Знаменитый кулинар показала больше, чем нужно

Лето – пора веселья, жарких вечеров и коротких платьев. Жаль только, что иногда эти наряды могут сыграть со своими хозяйками достаточно злую шутку. Произошло так и с Юлией Высоцкой.

В своем блоге известный кулинар выложила ролик, на котором позирует для фотографа в нескольких различных образах. Однако больше всего общественность привлекло мини-платье, в котором Юлия решила усесться на ступеньки, из-за чего его подол еще сильнее задрался вверх.

Фото: соцсети

В результате Юлия Высоцкая засветила "бермудский треугольник" между ног. Назвать эту зону иначе никак не получится, ведь темная область как магнит приманивала к себе взгляды многих.

"Ммм", "Хочется смотреть бесконечно", "А в ауте","Неприлично хороша", "Выше задрать слабо?", "Как же вкусно", – облизнулись комментаторы.

Не обошли многие стороной, разумеется и фигуру Юлии Высоцкой. Большая часть подписчиков восхищались утонченностью и красотой блондинки, а некоторые даже откровенно признавались, что завидуют ее точеным формам. Впрочем, нашлись и те, кто пошли путем негатива и наговорили ей гадостей.

"Элегантные женщины так рот не открывают", "Возраст никому не к лицу", Такие локти лучше прятать", "Жировой массы бы не помешало", "Бешенство матки", – высказались завистники Юлии Высоцкой.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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