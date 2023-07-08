"Боялась Андрюшу": Немоляева на годы запомнила унижение от Рязанова

"Боялась Андрюшу": Немоляева на годы запомнила унижение от Рязанова
Эльдар Рязанов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Режиссер резко отозвал об актрисе

Актрисе посчастливилось работать с легендарным режиссером во многих проектах. В некоторые из них, к слову, она попала без проб. Именно так она получила роль в фильме "Служебный роман". А вот в картину "Ирония судьбы" Эльдар Рязанов Светлану Немоляеву не взял, хотя оба хотели сотрудничать.

В одном из интервью звезда рассказывала, что режиссер видел ее именно в главной роли. Перевоплотиться в Надю Шевелеву мечтали и другие актрисы, которые пришли на площадку. В итоге для каждой из них Эльдар Александрович организовал восемь проб.

Самые сложные, как оказалось, были именно со Светланой Немоляевой. Она появилась на площадке напуганная. И на то были причины.

"Потому что боялась Андрюшу, потому что не знала, куда я должна встать, чтобы попасть в свет", – вспомнила артистка.

После провальных попыток увидеть в легенде советского кино Надю Шевелеву режиссер подошел к ней и произнес фразу, которая стала настоящим унижением. 

"Скажу откровенно – можно хуже, но трудно!", – процитировала Эльдара Рязанова актриса. 

Несмотря на теплые отношения с автором нашумевших картин, это высказывание она запомнила на годы. И однажды во время дружеской беседы напомнила о ней Эльдару Александровичу. По словам Светланы Немоляевой, режиссер стал уверять ее в том, что она эти слова выдумала: мол, не мог он ей такое сказать!

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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