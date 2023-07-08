Пышная грудь Михалковой выскочила из корсета на публике: фото

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В последнее время в социальных сетях все чаще обсуждают откровенные снимки с бывшей звездой нашумевшего в свое время развлекательного шоу "Уральские пельмени". Юлия Михалкова внимательно следит за состоянием внешности и не стесняется демонстрировать публике красоту своей фигуры.
На этот раз фурор в интернет-пространстве произвел свежий кадр с прелестницей, которая облачилась в тугой корсет и модные джинсы. Наряд так плотно сдавил пышную грудь артистки, что она не смогла удержаться под одеждой – внушительная часть бюста выглянула наружу.
Соблазнительная ложбинка греха знаменитости привела в восторг мужскую часть аудитории. В комментариях интернет-пользователи отмечают, что Михалкова выглядит очень стильно в таком смелом образе. Девушка убрала пышные волосы в тугой хвост и превратилась в роковую красотку.
"Шикарная", "Обожаем тебя", "Какие тити, так и просятся наружу", "Божественная наша", – рассыпались в комплиментах пользователи социальных сетей.
Многие отмечают, что в свои 39 лет Юлия Михалкова выглядит лучше иных молодых прелестниц. Цветущий внешний вид стал предметом зависти для представительниц прекрасного пола.
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