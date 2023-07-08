Что могло погубить сына звезды "Тихого Дона"

Опытный врач поделился мнением

Недавно информационное пространство разорвали новости о трагедии в жизни Людмилы Хитяевой. Несколько дней назад внезапно умер ее единственный наследник. Павлу стало плохо после возвращения в Россию из Таиланда. Звезда культовой советской киноленты "Тихий Дон" настояла на обследовании мужчины, однако это не помогло.



Врачи сообщили Павлу, что у него скапливается жидкость в легких, однако причина была непонятна. Через два дня после выписки мужчина умер. Врач-терапевт Андрей Кондрахин сообщил, что точно определить причину смерти Павла пока сложно, передает "Пятый канал".

При этом эксперт отметил, что тайский климат мог повлиять на развитие болезни, однако проблемы со здоровьем, по всей видимости, у Павла были давно. Возможно, речь идет о заболевании почек или смертельной инфекции.