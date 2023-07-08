Что могло погубить сына звезды "Тихого Дона"

Опытный врач поделился мнением

Недавно информационное пространство разорвали новости о трагедии в жизни Людмилы Хитяевой. Несколько дней назад внезапно умер ее единственный наследник. Павлу стало плохо после возвращения в Россию из Таиланда. Звезда культовой советской киноленты "Тихий Дон" настояла на обследовании мужчины, однако это не помогло.

Врачи сообщили Павлу, что у него скапливается жидкость в легких, однако причина была непонятна. Через два дня после выписки мужчина умер. Врач-терапевт Андрей Кондрахин сообщил, что точно определить причину смерти Павла пока сложно, передает "Пятый канал".

При этом эксперт отметил, что тайский климат мог повлиять на развитие болезни, однако проблемы со здоровьем, по всей видимости, у Павла были давно. Возможно, речь идет о заболевании почек или смертельной инфекции.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

Тонкая ирония: Мариинский театр посвятил месяц Вагнеру после мятежа

Россияне в восторге от маркетинговой уловки

Члены ООН выставили Россию из организации

Западу удалось добиться важного решения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей