Удалена часть таза: что происходит с Ефремовым

Удалена часть таза: что происходит с Ефремовым
Николай Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Беды одна за одной сыпятся на звездное семейство

Несколько дней назад информационное пространство разорвали новости о страшной трагедии. Сын знаменитого артиста Михаила Ефремова Николай выпал из окна. Мужчина получил очень серьезные травмы, медики продолжают бороться за его здоровье. Сегодня, 8 июля, стали известны новые подробности состояния Николая Ефремова.

Оказалось, что медицинские сотрудники не смогли спасти все части тела звездного наследника. Хирургам пришлось удалить часть костей таза – они не смогли срастись. Сын находящегося в тюрьме артиста остается в тяжелом состоянии.

Также известно, что молодому артисту провели пять хирургических вмешательств. Медики продолжают бороться за именитого наследника. Сейчас Ефремов находится в сознании, однако не способен ориентироваться в пространстве. Врачи диагностировали многочисленные травмы, ушибы, переломы и закрытую травму головного мозга. Такой информацией с журналистами поделился источник.

Отметим, страшная трагедия с наследником популярного артиста произошла в конце прошлого месяца. Молодой человек выпал из окна. По некоторым данным, у Николая серьезное расстройство психики, молодому человеку требуется пристальное внимание и забота врачей.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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