Дело в рубашке: как Мордюкова разлюбила Миронова за минуту

Дело в рубашке: как Мордюкова разлюбила Миронова за минуту
Андрей Миронов. Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/www.globallookpress.com
Страсть артистов быстро погасла

Знаменитый российский актер Станислав Садальский продолжает делиться пикантными подробностями из жизни отечественных звезд. Он утверждает, что одно неудачное свидание послужило причиной охлаждения пылких чувств между культовой советской актрисой Нонной Мордюковой и ее не менее известным коллегой Андреем Мироновым.

Стоит отметить, что долгие годы никто не догадывался о связи между двумя артистами. Впрочем, вспыхнувшее было влечение быстро угасло. По крайней мере, в этом убеждает общественность Садальский. Артист решил поделиться пикантной историей из прошлого в социальных сетях.

Оказалось, что Мордюкова и Миронов в какой-то момент почувствовали друг к другу огненную страсть. К сожалению, краткосрочный роман ни к чему не привел. Виновницей нелепой ситуации оказалась рубашка Миронова. Садальский рассказал, что Андрей пришел на свидание к Нонне. С каждой минутой накал страстей повышался.

"То-се, страсти-мордасти… Стал расстегивать рубашку, одна пуговка оторвалась и закатилась куда-то", – поделился подробностями Станислав.

Все бы ничего, но Андрей по какой-то причине нагнулся и начал тщательно осматривать пол, чтобы обнаружить дорогую сердцу пуговицу. Наблюдение за странными манипуляциями Миронова мгновенно охладило пыл Мордюковой. Буквально одной минуты хватило, чтобы она "разлюбила Андрюшу навсегда". Надо полагать, знаменитой женщине было неприятно, что от нее отвлеклись из-за такой мелочи, как пуговица.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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