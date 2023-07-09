"Жена в курсе?": Маликова засняли в объятии красоток

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Дмитрий Маликов выступил со своим концертом в Санкт-Петербурге. После мероприятия появилось фото, на котором артист оказался в объятиях нескольких красивых девушек. Снимок знаменитость опубликовал у себя на странице, пояснив, что это его бэк-вокалистки и участницы балетной группы.
На фотографии четыре красивые дамы позировали рядом с Маликовым в белых нарядах, обнажающих живот. Каждая могла похвастаться стройной фигурой и эффектной внешностью.
"Вроде неплохо смотримся, а?", – подписал певец снимок.
В комментариях под публикацией люди отметили, что с годами Дмитрий Маликов совершенно не меняется. Отдельно дамы подчеркнули, что рядом с ним стоят настоящие красавицы и на месте супруги они бы приревновали.
"Жена в курсе как вы смотритесь?", "Какие красавицы, как с конкурса красоты!", "Дмитрий, вы прямо в цветнике!", "Как всегда в окружении красивых дам", – написали поклонники.
Маликов состоит в браке более двадцати лет, несколько лет назад он снова стал отцом – сын Марк родился в семействе с помощью суррогатного материнства. Артист признавался, что во многом на его взгляды на брак повлиял родительский пример – его мать и отец женаты уже 55 лет.
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