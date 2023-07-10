Спустя два года после смерти: как выглядит могила Мягкова

Любовь пары сравнивают с лебединой

Есть в мире истории любви, которые длятся при жизни. Но есть и те, которые продолжаются даже после смерти возлюбленных. И именно к такому случаю относятся пара Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской.

Познакомилась пара еще в стенах студии МХАТ, а поженились, когда Андрею было 25, а Анастасии всего 20. Детей у пары не появилось. Тем не менее, они настолько растворились в чувствах друг другу, что не расставались ни на секунду до самый смерти актера в феврале 2021 года.

Супруга Андрея Мягкова, отправилась вслед за ним меньше, чем через год. Подкосила Анастасию Вознесенскую коронавирусная инфекция и, как признаются их близкие, необычайная тоска по своему единственному возлюбленному.

"Они не смогли даже надолго расстаться. Я уверен, что и там они счастливы. Они были примером абсолютного единства", – со светлой грустью подметил Игорь Золотовицкий.

Памятник Андрею Мягкову и Анастасии Вознесенской открыли в Москве на Троекуровском кладбище. Дата выбрана была не случайно. Для пары актеров, признается племянница покойной, июль был важным месяцем. Ведь 8 июля был днем рождения звезды "Иронии судьбы": в этом году ему могло бы исполниться 85 лет. А 27 числа свое 80-летие отпраздновала бы супруга Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская, сообщает "Пятый канал".