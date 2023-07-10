"Не узнаю знакомых": солисту "Иванушек" сделали трепанацию черепа

"Не узнаю знакомых": солисту "Иванушек" сделали трепанацию черепа
"Иванушки International". Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Появились важныее подробности о случившемся

В жизни солиста популярной группы произошла ситуация, которая могла лишить поклонников возможности наблюдать его на сцене. Речь идет о Кирилле Андрееве, который перенес трепанацию черепа. Всему виной стало происшествие на праздновании дня рождения звезды "Иванушек International". 

Случилось все еще в начале нулевых, когда Кирилл Андреев отмечал круглую дату. Но только сейчас он решил рассказать подробности пережитого. Певец выпил слишком много спиртного и в нетрезвом состоянии стал конфликтовать с одним из гостей торжества. Кульминацией разборок стало то, что артист упал и получил удар головы. 

Несколько недель солист "Иванушек International" пролежал в медучреждении, однако его состояние не улучшалось. На этом фоне медики решили сделать трепанацию черепа, чтобы устранить внутреннюю гематому. После операции артист не чувствовал запахи, а возвращаться к нему они стали спустя время.

К счастью, певцу стало лучше, а этот печальный опыт кардинально изменил его отношение к жизни. Во-первых, Кирилл Андреев задумался о своем поведении. А во-вторых, поменялось его окружение. Когда музыкант находился в больнице, отсеялись ненужные люди, ведь рядом находились только близкие, искренне переживающие за него друзья и родственники. 

"Разные слухи ходили, что я кого-то уже не узнаю из своих знакомых... Для меня это был шок. Потому что я вроде здоровый, нормальный парень", – вспомнил солист "Иванушек International". 

Источник: YouTube-канал "Во имя Святого Иоанна Кронштадтского" ✓ Надежный источник
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