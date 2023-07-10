Известная актриса заговорила о тайном романе Пугачевой и Абдулова

Актриса, как оказалось, и о своих чувствах к некогда коллеге смогла рассказать

Екатерина Волкова, известная по сериалам "Паук", "Фарц" и "Скорая помощь" дала свежее интервью. В нем она поведала журналистам о съемках в кино, Алле Пугачевой и работе с покойным Александром Абдуловым.

К слову, именно благодаря ему она и получила одну из ролей, сделавших ее знаменитой. Советский секс-символ оказал большое влияние на ее карьеру: то порекомендовал на роль, то – провез с гастролями по всей Америке.

При этом, как неудивительно, под обаяние Александра Абдулова Екатерина Волкова не попала. Сопротивлялась изо всех сил, ведь с ним в тот момент встречалась ее приятельница. Но, по слухам, не устояла перед его чарами как раз Алла Пугачева.

Однако, пусть известная актриса и заговорила о тайном романа Пугачевой и Абдулова, интерес публики она вряд ли подогрела. О любовных похождениях своего коллеги она ничего не знала, ведь для него важно было не хвастаться и не сплетничать о своих победах.

"Эта тема была под запретом. Он считал, что рассказывать такие вещи недостойно мужчины", – поведала артистка об отношении Александра Абдулова к своим пассиям, среди которых, по слухам, была и Алла Пугачева.

