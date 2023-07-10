"Прошу!": невостребованный на чужбине Галкин* срочно обратился к народу

"Прошу!": невостребованный на чужбине Галкин* срочно обратился к народу
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юморист сделал заявление

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА.

В прошлом году муж Аллы Пугачевой открестился от России, подарившей ему деньги и известность, и перебрался в Израиль. Комик сразу нашел себе дело – стал давать концерты, на которых грязью поливает родину и бывших коллег по творческому цеху. Правда, после ошеломительного успеха, которым так кичился в соцсетях Максим Галкин*, он стал невостребованным на чужбине. 

Недавно в СМИ появилась информация о том, что концерты юмориста стали менее посещаемыми. К примеру, выступление супруга Примадонны в Турции стало провальным. Во-первых, он не смог собрать полный зал, а во-вторых, на его странице в соцсетях зрители жаловались на странные шутки, которые приравняли к "самодеятельности", 

Казалось бы, проблем у Максима Галкина* хватает. Но нагрянула еще одна напасть. Выяснилось, что некие люди под его именем создали телеграм-канал и стали публиковать туда посты. На этом фоне комик срочно обратился к народу, чтобы откреститься от написанного: мол, с ним созданием подобной площадки не согласовано. 

"Прошу обратить внимание на это всех, кто его рекламирует и подписался. Учтите – это жульничество", – написал в соцсетях благоверный Аллы Пугачевой.

Шоумен призвал публику помнить о том, что он ведет только один канал. В соцсетях площадка, по его словам, верифицирована и отмечена галочкой. Может быть, после этого сообщения проблем в жизни Максима Галкина* станет поменьше. 

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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