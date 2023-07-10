"Противно смотреть!": странное видео с Бабкиной вызвало омерзение

"Противно смотреть!": странное видео с Бабкиной вызвало омерзение
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народная артистка удивила поклонников своим видом

Съемки на телевидении летом, как правило, ставятся на паузу. В это время звезды экрана отдыхают. Свободное время появилось и у народной артистки, которая отправилась в отпуск. Для отдыха Надежда Бабкина выбрала Крым, откуда теперь снимает для поклонников ролики и фотографии, чтобы показать поклонникам, из чего состоят ее беззаботные дни. 

На одном из таких видео певица продемонстрировала свою трапезу. Надев на голову шляпу, на лицо – очки, а на тело – легкую рубашку, она устроилась за столом и с явным удовольствием начала поедать вареники. Брюнетка оказалась настолько близка со своими фанатами, что не постеснялась говорить на камеру с набитым ртом. 

"Вот так и худею, таю на глазах", – с иронией произнесла Надежда Бабкина. 

Кто-то из поклонников оценил юмор и непосредственность экс-ведущей "Модного приговора". Но кому-то кадры, опубликованные в ее микроблоге, показались странными: мол, не гоже народной артистке в таком виде представать перед публикой!

К тому же некоторые россияне отметили, что перед камерой певица сидит грязная: ее рот испачкан сметаной. В итоге в комментариях ее раскритиковали те, у кого ролик вызвал омерзение. 

"Как противно смотреть! Нужно научиться есть аккуратно. Заелась, залоснился рот. Рот сначала вытереть надо, а потом видео снимать." – обратились к Надежде Бабкиной люди. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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