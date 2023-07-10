"Любовь никто не отменял": взволнованный Киркоров сделал заявление о свадьбе

"Любовь никто не отменял": взволнованный Киркоров сделал заявление о свадьбе
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артист сделал трогательное обращение

Сейчас личная жизнь звезды "Дома-2" Нелли Ермолаевой бьет ключом как никогда. Бывшая участница реалити-шоу связала себя узами брака в третий раз. Предложение от избранника, коуча и бизнесмена Алексея Смагажевского, брюнетка получила всего два месяца назад. А теперь они официально стали мужем и женой.

Торжество по случаю свадьбы оказалось по-настоящему громким и роскошным. Влюбленные устроили праздник в шикарном отеле на Рублевке и пригласили немало именитых гостей. Филипп Киркоров тоже попал в этот список, но не появился на мероприятии по личным причинам. Однако совсем не поздравить новобрачных артист не смог, поэтому обратился к ним в онлайн-режиме.

В своем обращении Филипп Бедросович посвятил едва созданной ячейке общества несколько теплых слов. Кроме того, исполнитель хита "Цвет настроения синий" провел церемонию бракосочетания и произнес речь регистратора на свадьбе. При этом артист не стал скрывать, что такая ответственная миссия его очень взволновала.

"Как красиво, когда два любящих сердца соединяются в это очень неспокойное время. Но любовь никто не отменял. Я хочу вас поддержать", – сделал заявление о свадьбе взволнованный Филипп Киркоров.

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Николай Басков. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Григорий Лепс. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Источник: Popcake ✓ Надежный источник
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