Артист сделал трогательное обращение

Сейчас личная жизнь звезды "Дома-2" Нелли Ермолаевой бьет ключом как никогда. Бывшая участница реалити-шоу связала себя узами брака в третий раз. Предложение от избранника, коуча и бизнесмена Алексея Смагажевского, брюнетка получила всего два месяца назад. А теперь они официально стали мужем и женой.

Торжество по случаю свадьбы оказалось по-настоящему громким и роскошным. Влюбленные устроили праздник в шикарном отеле на Рублевке и пригласили немало именитых гостей. Филипп Киркоров тоже попал в этот список, но не появился на мероприятии по личным причинам. Однако совсем не поздравить новобрачных артист не смог, поэтому обратился к ним в онлайн-режиме.

В своем обращении Филипп Бедросович посвятил едва созданной ячейке общества несколько теплых слов. Кроме того, исполнитель хита "Цвет настроения синий" провел церемонию бракосочетания и произнес речь регистратора на свадьбе. При этом артист не стал скрывать, что такая ответственная миссия его очень взволновала.

"Как красиво, когда два любящих сердца соединяются в это очень неспокойное время. Но любовь никто не отменял. Я хочу вас поддержать", – сделал заявление о свадьбе взволнованный Филипп Киркоров.