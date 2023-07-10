47-летняя звезда "Кадетства" раскрыла секрет идеальной фигуры

Актриса Елена Захарова признается, что ничего радикального для сохранения фигуры не предпринимает

Звездой проходившего в Нальчике кинофестиваля "Кабардино-Балкария-2023" стала актриса театра и кино Елена Захарова. Ее многие помнят по сериалу "Кадетство", где она играла Полину. И хотя с момента выхода фильма на экраны прошло 17 лет, артистка не изменилась внешне. Кажется, время не имеет над ней силы.



"Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть", – хвасталась Раневская в пьесе Антона Чехова "Вишневый сад". И кажется, эти слова могут стать девизом 47-летней Елены Захаровой.



Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"На самом деле, у меня к самой себе есть вопросы, – рассказала она порталу "Утро.ру". – Например, кажется, что постоянно надо следить за весом. А я сейчас была в Грузии, где на вкусной еде прибавила несколько килограммов. Поэтому сразу хочется больше заниматься спортом и перестать есть на ночь".

Актриса призналась, что ничего радикального для сохранения фигуры не предпринимает. "Я в силу работы не могу заниматься модным интервальным голоданием, боюсь химических добавок для похудения и уколов в живот, как многие сейчас делают, не умею и не люблю сидеть на диетах", - сокрушается актриса. Но она знает, что когда надо быстро похудеть, достаточно просто закрыть рот на замок. "Хотя, к сожалению, люблю сладкое…", – смеется Елена.