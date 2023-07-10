"Не совсем чистые ноты": Крутой проехался по Успенской за неудачное выступление

Певица получила колкое замечание

На днях в эфир вышел финал второг осезона любимого миллионами россиян телешоу "Две звезды. Отцы и дети". Одним из главных выступлений стал дуэт шансонье Любови Успенской и ее скандальной дочери Татьяны Плаксиной, выступающей под псевдонимом Pacha Tati.

Успенская предстала на сцене в черном вечернем платье с экстремальным декольте и провокационным разрезом на юбке, а ее дочь вышла в украшенном стразами наряде, открывающем живот. Мать и дочь спели "Берега".

Мать и дочь стали одними из победителей программы. Они обворожили членов жюри, как и в предыдущих выпусках шоу, однако был и неприятный момент. И даже их блестящая внешность не помогла скрыть недостатки, на которые указал профессионал своего дела.



Российский композитор Игорь Крутой добавил ложку дегтя. Он неожиданно заявил, что ему не все понравилось в звездном дуэте. Музыкант обратил внимание на то, что дуэт был исполнен не слишком чисто.

"Были не совсем чистые ноты, но была такая атмосфера, в результате которой прощаются все недостатки", – заявил Крутой.

Однако несмотря на критику, Любовь Успенская и ее наследница одержали победу в шоу "Две звезды. Отцы и дети".



Напомним, недавно Любовь Успенская и ее дочь пережили не самый приятный период жизни. Мать и дочь скандалили на всю страну, ходили по телешоу и поливали друг друга грязью и взаимными обвинениями. О теплых взаимоотношениях не шло и речи. Но вскоре родственницы смогли примириться, а дочь Успенской поборола пагубную зависимость от запрещенных веществ.

Композитор Игорь Крутой пожелал Успенской и дальше так же ладить с дочерью и сохранить ту гармонию, которой они смогли достичь на сегодня.