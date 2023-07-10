Уволенный из ТВ Дибров покинул Россию

Ведущий не выходит на связь с соотечественниками

Российский телеведущий Дмитрий Дибров входит в список наиболее оплачиваемых шоуменов из телевизора. Поэтому 63-летний мужчина явно не относится к тем, кто станет отсиживаться летом дома – вместе с семьей экс-ведущий "Кто хочет стать миллионером" укатил во Францию, где счастливо проводит время.

Началось путешествие с Канн – после этого Дибров с супругой Полиной побывал в остальных местах Лазурного берега. Дмитрий ни в чем себе не отказывает – своим детям проводит по известным местам экскурсии, так как прекрасно знает окрестности. Даже привел семью туда, где шестнадцать лет назад попросил руки и сердца у Полины.

Однако главная цель поездки – навестить дочь и внучку Дмитрия от второго брака (Лада родилась в 1989 году). В тринадцать лет телеведущий отправил ее учиться в элитную французскую школу. После окончания обучения она решила связать жить с Парижем навсегда.

Дочка Дмитрия пыталась построить карьеру на французском телевидении, после чего решила работать экскурсоводом для российских туристов. А несколько лет назад у нее родилась дочь Мия, из-за чего работу пришлось оставить и вовсю заняться малышкой.

Дибров, пишут медиа, не видел дочь и внучку уже три года из-за пандемии. Но разлуки, как известно, не вечны – в скором времени он их увидит.