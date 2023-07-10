Уволенный из ТВ Дибров покинул Россию

Уволенный из ТВ Дибров покинул Россию
Дмитрий Дибров. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Ведущий не выходит на связь с соотечественниками

Российский телеведущий Дмитрий Дибров входит в список наиболее оплачиваемых шоуменов из телевизора. Поэтому 63-летний мужчина явно не относится к тем, кто станет отсиживаться летом дома – вместе с семьей экс-ведущий "Кто хочет стать миллионером" укатил во Францию, где счастливо проводит время.

Началось путешествие с Канн – после этого Дибров с супругой Полиной побывал в остальных местах Лазурного берега. Дмитрий ни в чем себе не отказывает – своим детям проводит по известным местам экскурсии, так как прекрасно знает окрестности. Даже привел семью туда, где шестнадцать лет назад попросил руки и сердца у Полины.

Однако главная цель поездки – навестить дочь и внучку Дмитрия от второго брака (Лада родилась в 1989 году). В тринадцать лет телеведущий отправил ее учиться в элитную французскую школу. После окончания обучения она решила связать жить с Парижем навсегда.

Дочка Дмитрия пыталась построить карьеру на французском телевидении, после чего решила работать экскурсоводом для российских туристов. А несколько лет назад у нее родилась дочь Мия, из-за чего работу пришлось оставить и вовсю заняться малышкой.

Дибров, пишут медиа, не видел дочь и внучку уже три года из-за пандемии. Но разлуки, как известно, не вечны – в скором времени он их увидит.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров

Вскрылись подробности тайной встречи Путина и Пригожина

Общественности сообщили о важном событии спустя почти две недели

Руководство Первого канала окончательно решило судьбу Гузеевой

Ведущая уже выступила с заявлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей