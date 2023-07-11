Кошкина похвасталась бюстом в откровенном декольте – фото

Актриса похвасталась роскошной фигурой

Вряд ли кто-то захочет поспорить с тем, что Яна Кошкина – настоящая секс-бомба, от фигуры которой у сильной половины начинает буквально течь слюна. А звезда "Однажды в России", "Мамачек" и "Домашнего ареста" и рада дать своим подписчикам повод мечтательно улыбнуться.

Последняя публикация Яны, на которой она предстала перед общественностью в ярком красном платье, не нарушила эту традицию. На снимке женщина продемонстрировала пикантное декольте, которое лучшим образом подчеркнуло все ее округлости, а для пущего эффекта она свела руки: бюст так стал казаться еще пышнее.

Тем самым Яна Кошкина похвасталась бюстом в откровенном декольте. Взбудораженные подписчики забросали ее восторженными комментариями и комплиментами, от которых буквально исходил жар и легкая нотка тестостерона.

"Уффф", "Ложбинка лишает дара речи", "Девушка на миллион", "Неземная", "Супер", "Наряд идеально сидит", "Секс", "Кошечка", – потеряли подписчики Яны Кошкиной возможность выражаться многосложно.



Кроме съемок в кино и юмористических передачах, Яна трудится еще телеведущей и моделью. Женщине 33 года, однако о личной жизни ее ничего не известно, ведь предпочитает она принцип "счастье любит тишину".

