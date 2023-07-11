Раскрывшая проблемы со здоровьем Самбурская осталась без волос

Актриса сильно изменилась

Звезда сериала "Универ" активно ведет социальные сети, где рассказывает поклонникам все, что с ней происходит. Недавно, к примеру, актриса раскрыла подробности о проблемах со здоровьем, которые возникли у нее еще весной. Настасья Самбурская долго мучилась, пока не решила все же решить их.

В своем микроблоге брюнетка сообщила, что мучилась от бессонницы. Каждый день она просыпалась в 4-5 утра, независимо от того, во сколько ложилась. На этом фоне у нее появилась катастрофическая усталость. Более того, звезда "Универа" боялась, что вот-вот нагрянет нервный срыв.

К счастью, от этой проблемы со здоровьем Настасья Самбурская избавилась, в чем ей помогла поездка в оздоровительный центр в Петербурге. Теперь брюнетка вернулась к работе, о чем сообщила поклонникам, опубликовав странное видео. Можно только представить, в каком проекте приняла участие актриса! Но ее перевоплощение действительно необычное.

В кадре гримеры красят голову актрисы зеленой краской, причем наносят ее даже выше лба. В итоге из-за всего этого процесса звезда буквально осталась без волос! Кажется, будто она лысая. Происходящее на видео Настасья Самбурская не прокомментировала, а лишь иронично улыбнулась перед камерой.