"Придется поработать": Сябитова раскрыла секрет успешного брака

Сваха дала совет тем, кто хочет построить крепкий и гармоничный союз

Многие эксперты не перестают твердить о том, что здоровые и счастливые отношения требуют постоянной работы. А вот Роза Сябитова считает, что прилагать усилия следует начинать еще до знакомства со второй половинкой.

Звезда программы "Давай поженимся" раскрыла секрет успешного брака в своем телеграм-канале. Сваха дала понять, что люди, которые хотят построить семью с достойным человеком, должны и сами соответствовать определенному уровню.

Телеведущая привела в пример мужчин, которые выдвигают обширный список требований к будущей избраннице, но не отдают себе отчет в том, что, возможно, не будут ей соответствовать. По мнению Сябитовой, такие люди не способны оценить себя объективно, а поэтому считают, якобы достаточно хороши по факту своего существования.

Роза Сябитова убеждена, что уровень конкретного человека напрямую влияет на то, каким окажется его избранник. Поэтому всем, кто хочет заполучить по-настоящему завидного жениха или невесту, необходимо в первую очередь провести тщательную работу над собой.

"Хочешь видеть человека высшего уровня рядом, то придётся над собой поработать, и достичь этого высшего уровня", – объяснила Роза Сябитова.

