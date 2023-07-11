Выплативший миллион за танк Лепс признался в любви Украине

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Григорий Лепс, как и многие другие российские звезды, некоторое время назад решили, что бойцов СВО, которых на фронт потянуло желание добиться справедливости, а также защитить свою родину от внешней угрозы, нужно дополнительно подбодрить. Потому они решили выплатить по 1 миллиону рублей каждому, кто сможет вывести из строя украинский танк. От своих слов певец не отказался и неделю назад действительно выплатил эту сумму одному из военных за уничтоженный им немецкий танк.
Теперь же Лепс дал большое интервью, в котором поговорил о России, Украине и США. Америка, которая внезапно сняла с исполнителя санкции, хочет хитростью, уверен Григорий, заманить его на свою территорию, дабы арестовать. В качестве довода он приводит занятное совпадение: запрет на въезд был снят ровно после его объявления о грядущей выплате за подбитую технику.
Что же до Украины – въезд туда ему тоже заказан еще с 2014 года, из-за чего он сильно опечален. После этого Григорий Лепс признался стране в любви: по его словам, нигде и никогда его не встречали так, делали это жители этой страны.
"Политики-англосаксы стравили два славянских народа. И кайфуют от этого", – расплевался Лепс.
Успокоил он и тех, кто мог переживать, что певец однажды покинет Россию. Здесь у него есть работа, благодаря которой он может помогать тем, кому это необходимо.
"Я никогда отсюда не уеду", – поклялся выплативший миллион за танк Григорий Лепс.
На все повлияет нестабильное положение российской валюты на международном рынке