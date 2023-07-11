Вдова Хворостовского показала фигуру в бикини и объявила о новом спутнике жизни

Женщина нашла утешение после тяжелой потери

Оперный баритон Дмитрий Хворостовский скончался в 2017 году после продолжительной борьбы с опухолью головного могла. Он сражался с болезнью как лев, подчеркивают его знакомые, ведь не хотел ни прощаться с жизнью, ни оставлять жену вдовой, а детей сиротами.

Увы, в ноябре 2017, близкие его обрели эти статусы, а жена артиста то и дело обращалась к его памяти в своем блоге, где признавалась в вечной любви к покойному супругу.

Однако, время, даже если не лечит, то дает силы двигаться дальше. Именно это и случилось с вдовой Дмитрия Хворостовского, которая в начале лета явила миру нового спутника жизни.

Положила глаз Флоранс Илли-Хворостовская на британского телеведущего по имени Джордж Кларк. Отношения с ним уже проверены временем: встречается пора целый год и уже успела несколько раз совместно отдохнуть.

Под прошлыми публикациями вдова Дмитрия Хворостовского благодарила своего нового мужчину за то, что он брал ее с собой в путешествия, а под новой и вовсе призналась ему в любви.

Телеведущий в шутку спросил о том, что же за красотка изображена на новом снимке, который выложила в Сеть Флоранс. На фотокарточке, к слову, женщина, демонстрирующая свою безупречную фигуру, загорает на Сицилии.

"Это я, твоя девушка", – ответила новому возлюбленному вдова Дмитрия Хворостовского.



