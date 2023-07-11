"Скажу честно - хватит!": покидающая Россию Успенская встала на путь целомудрия

"Скажу честно - хватит!": покидающая Россию Успенская встала на путь целомудрия
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица решила изменить свой образ жизни

Недавно стало известно, что Любовь Успенская вместе с дочерью Татьяной Плаксиной планирует на время покинуть Россию. Певица решила две недели отдохнуть в Турции – поплавать, позагорать, в общем, провести время с удовольствием. Своими планами артистка поделилась в недавней беседе с журналистами. 

Успенская отметила, что на заграничном курорте не станет знакомиться с мужчинами. "Скажу честно: я хочу отдыхать от этого. У меня в жизни было достаточно и замужеств, и романов. Хватит", – заявила 69-летняя знаменитость. Она считает, что такими вещами лучше заниматься ее незамужней дочери.

Татьяне уже 32, она одинока. Впрочем, сейчас Плаксиной некогда думать о романе. Девушка сосредоточена на своей карьере. Она записывает песни и выступает со знаменитой матерью, принимает участие в различных проектах. У нее появляется все больше поклонников. 

Сегодня Любовь Успенская счастлива, ведь рядом с ней находится ее любимая дочь, и все недопонимания уже забыты. По словам певицы, она долго боролась за свою наследницу. "Результат вы видите – она со мной", – сказала исполнительница хита "К единственному, нежному". 

Источник: PROZVEZD ✓ Надежный источник
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