Скромница Арзамасова выставила напоказ наливную грудь

Скромница Арзамасова выставила напоказ наливную грудь
Елизавета Арзамасова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Красотка удивила публику

Российская актриса Елизавета Арзамасова не только развивает карьеру в театре и кино, но еще и является активной общественницей и писательницей. Словом, жена Ильи Авербуха блещет талантами, при этом никогда не влипает в скандалы. 

Арзамасова стала популярной после роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки". Ее героиня была умной и начитанной, фактически она сыграла саму себя. Однако с внешностью героини Арзамасовой было все не так, как в жизни. По сценарию она была ничем не примечательной "ботаншей", вечно наряжавшейся в странные тряпки и не знающей слово мода.

О самой Лизе Арзамасовой такого не скажешь. Сегодня она настоящая красавица и молодая мама. На днях жена Авербуха показала откровенное фото с отдыха. 28-летняя актриса может похвастаться соблазнительной фигурой, на которой никак не сказалась беременность и роды. Актриса выставила наливную грудь, плоский живот и показала упругие бедра, что восхитило фанатов. 

Лиза Арзамасова. Фото: соцсети

Напомним, прошлой весной Илья Авербух неожиданно заговорил о бывшей жене, что весьма встревожило фанатов. Он заявил, что его первый брак с Ириной Лобачевой развалился из-за того, что они с женой жили как чужие. Фанаты забеспокоились, как бы эта история не повторилась. 

Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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