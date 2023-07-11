Скромница Арзамасова выставила напоказ наливную грудь

Красотка удивила публику

Российская актриса Елизавета Арзамасова не только развивает карьеру в театре и кино, но еще и является активной общественницей и писательницей. Словом, жена Ильи Авербуха блещет талантами, при этом никогда не влипает в скандалы.

Арзамасова стала популярной после роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки". Ее героиня была умной и начитанной, фактически она сыграла саму себя. Однако с внешностью героини Арзамасовой было все не так, как в жизни. По сценарию она была ничем не примечательной "ботаншей", вечно наряжавшейся в странные тряпки и не знающей слово мода.

О самой Лизе Арзамасовой такого не скажешь. Сегодня она настоящая красавица и молодая мама. На днях жена Авербуха показала откровенное фото с отдыха. 28-летняя актриса может похвастаться соблазнительной фигурой, на которой никак не сказалась беременность и роды. Актриса выставила наливную грудь, плоский живот и показала упругие бедра, что восхитило фанатов.

Напомним, прошлой весной Илья Авербух неожиданно заговорил о бывшей жене, что весьма встревожило фанатов. Он заявил, что его первый брак с Ириной Лобачевой развалился из-за того, что они с женой жили как чужие. Фанаты забеспокоились, как бы эта история не повторилась.