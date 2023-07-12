Знакомый с Путиным Басилашвили высказался о сроках завершения СВО

Актер сделал заявление

Исполнитель роли Воланда в сериале "Мастер и Маргарита", несмотря на свой возраст, продолжает выходить на сцену к зрителям. Вместе с тем актер следит за происходящим в мире, оставаясь в курсе всех новостей. А иногда Олег Басилашвили даже пытается повлиять на ту или иную ситуацию.

Стоит отметить, что артист лично знаком с Владимиром Путиным и даже присутствовал на нескольких важных встречах. Именно он, например, когда-то набрался смелости сообщить о том, что жители Петербурга не довольны строительством "Охта-центра". После его заявления состоялись общественные слушания, а небоскреб было принято решение перенести подальше от исторических улиц и домов города на Неве.

Сейчас Олег Басилашвили наблюдает за ситуацией, связанной с Украиной. Он даже сформулировал свое мнение по поводу сроков окончания СВО, которое высказал в беседе с журналистами. Легенда отечественного кинематографа считает, что она никогда не завершится.

"Потому что во время переправы коней не меняют. А ради этого все и было сделано, на мой взгляд. Будут скакать с места на место", – сказал звезда театра и кино.

Стоит отметить, что актер никогда не противопоставлял себя власти, оставаясь всегда с народом. Большое и неизменное желание Олега Басилашвили – сделать Россию лучше, поэтому он боится смело комментировать различные ситуации, происходящие в обществе.