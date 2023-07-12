"Это провал": россияне разнесли новых "Бременских музыкантов"

"Это провал": россияне разнесли новых "Бременских музыкантов"
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Фильм встретил массовую критику

Увы, не так часто происходит так, что новая кинокартина сразу же находит отклик зрителей. И дело бывает даже не в том, что критики, ознакомившись с одним лишь синопсисом, сразу же рвутся писать гневные строки, в которых хотят докопаться до каждой мелочи.

Однако, с новыми "Бременскими музыкантами" все произошло именно так. В Сети лишь появились первые кадры, а россияне уже разнесли фильм в пух и прах.

Недовольны многие остались проведенным кастингом: актеры совершенно не "монтируются" с подобранными для них героями. На роль Атаманши больше бы подошла, уверены некоторые, не Марии Ароновой, а Лолите Милявской. Вместо Принцессы в исполнении Валентины Ляпиной, чудесно бы смотрелась исполнительница роли Кошки Ирина Горбачева. Константину Хабенскому не достает харизмы, а Сергей Бурунов уже так примелькался, что буквально стал новым Сергеем Безруковым. Довольны многие оказались лишь назначением Дмитрия Дюжева на роль Осла.

Невероятно много было высказано и о внешнем виде героев картины. Их натуралистичные маски выглядят страшными и могут с легкостью напугать юных зрителей "Бременских музыкантов", на которых и нацелен этот фильм. Одни сочли, что получившиеся образы больше подошли бы фильму ужасов, другие – что можно было и вовсе обойтись спецэффектами.

"Максимальное непопадание ни в один образ", "Это провал", "Как убого", "Лучше бы они использовали компьютерную графику", "Кинематограф России умер", "Опять все те же рожи" – схватились за головы те, кто уже ознакомился с первыми кадрами "Бременских музыкантов".

Источник: Дзен, канал "КИНО TALK" ✓ Надежный источник
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