"Какая вы мать после этого?": бросившая кроху-дочь Орлова возмутила народ

На певицу накинулись подписчики

В феврале 2023-го экс-участница "Блестящих" стала мамой во второй раз. Беременность блондинки наделала много шума. Во-первых, не все оценили ее стремление рожать после 40 лет. А во-вторых, многие сомневались в том, что Ольга Орлова сама вынашивала ребенка, потому что обнаженный живот она никогда не показывала.

Когда малышка, которой дали имя Анна, появилась на свет, звезда сделала пару снимков из палаты, которые вроде бы должны были развеять сомнения публики. Но артистку до сих пор преследуют вопросы о том, кто же на самом деле родил девочку. Вместе с тем злопыхатели находят новые поводы для критики блондинки.

Недавно Ольга Орлова отправилась за границу, чтобы отдохнуть с мужем. Свою малышку экс-ведущая "Дома-2" при этом оставила в Москве, отдав на попечение няне. Это и возмутило народ: на странице артистки в соцсетях пользователи принялись ругать ее за то, что она "бросила" кроху-дочь, которая якобы так в ней нуждается.

"Какая вы мать после этого? Зачем рожала? Чтобы ребенок с няньками жил? Наверное, когда рожаешь для удержания мужика нелюбимого ради денег, все по-другому", – осудили певицу россияне.

Стоит отметить, что сама она к критике в свою сторону, как всегда, отнеслась с юмором. Да, и в комментариях нашлись люди, которые посчитали, что негативные слова пишут матери, которые не могут себе позволить отдыхать без ребенка. Многие поклонники поддержали Ольгу Орлову, отметив, что матерям нужно проводить время вдали от малыша, чтобы набираться сил.