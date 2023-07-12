"Мне угрожали": известная телеведущая еле избежала тюрьмы за границей

Поездка в Германию чуть не обернулась страшными последствиями

Как часто бывает так, что выстроенный в голове план на деле оказывается совсем не таким идеальным. Вот и мечта некогда блогера, а ныне известной телеведущей Иды Галич, разбилась об обстоятельства.

Женщина полетела в Германию, чтобы посетить концерт британской группы Depeche Mode, который проходил в Берлине. Однако, Галич, которая смогла таки добраться до Европы, впереди ожидало еще одно испытание.

Как сообщила Ида Галич в своем личном блоге, она еле избежала тюрьмы за границей. Причиной стало то, что на телеведущую и ее спутников по какой-то причине забыли надеть браслеты посетителей концерта. Из-за этого охранники мероприятия даже потребовали, чтобы компания покинула территорию зала.

"Чуть не попросили с концерта, а мне угрожали тюрьмой", – рассказала шокированная Галич в своем блоге.

Однако, мечте все же суждено было сбыться. Проявив все возможные чудеса коммуникации, Ида Галич все же смогла услышать выступление любимой группы. И, по ее словам, раз раньше она смогла несколько раз вытерпеть болезненную процедуру для лица, то уговорить охранника для нее – плевое дело.

