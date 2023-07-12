"Мало ему танцев на кресте": Киркоров снова жестоко поглумился над россиянами

"Мало ему танцев на кресте": Киркоров снова жестоко поглумился над россиянами
Филипп Киркоров. Фото: Petrov Sergey/news.ru/ globallookpress.com
Певец наплевал на чувства соотечественников

Российский певец Филипп Киркоров всегда был яркой индивидуальностью. Его концертные образы уже сами по себе представляют неповторимое шоу, а последнее время они стали еще и предметами бурных обсуждений. 

Недавно на одном из своих концертов Киркоров появился в футболке и джинсах с изображением икон Девы Марии. Народный артист России получил массу критики за изображение Богородицы, ведь у православных кроме нательного креста не принято носить на себе такие кричащие религиозные символы, да еще и использовать их в качестве украшения и пиара.   

В таком провокационном наряде Филипп Киркоров появился на шоу Модного дома Dolce & Gabbana. Кадры с мероприятия поп-король опубликовал в своих соцсетях. В комментариях россияне раскритиковали его и расценили это как глумление над чувствами верующих. "Это предательство", – написали в комментариях. 

Напомним, ранее Филиппа Киркорова уже обвиняли в оскорблении чувств верующих, когда на одном из своих концертов он залез на огромный крест и станцевал на нем. Однако суд отклонил иск православного активиста к Киркорову с требованием компенсации морального вреда за оскорбление чувств из-за номера. С Киркорова требовали миллион рублей. Впрочем, Киркоров тогда сам все осознал и принес извинения.

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Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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