Очнулась на полу: ведущую российского ТВ жестоко избил украинский возлюбленный

Очнулась на полу: ведущую российского ТВ жестоко избил украинский возлюбленный
Татьяна Виноградова. Фото: кадр из фильма
Звезда в ужасе от произошедшего

Популярная российская ведущая шоу "Измены", актриса Татьяна Виноградова сильно пострадала из-за действий своего парня из Украины. Молодой человек с момента переезда в Москву стал выпивать и затевать ссоры на политической почве. 

Татьяна живет на Бали уже четвертый год. В июле решила отметить на острове день рождения, однако праздник превратился в сущий кошмар. Пьяный Сергей (так зовут избранника теледивы) разгромил арендованное жилье и набросился на Татьяну, когда та вернулась. Жертва утверждает, что насильник нанес удар такой силы, что она рухнула без сознания и очнулась на полу.

После этого след Сергея простыл. Подруги Тани говорят, что тот уже придумал оправдание: та якобы изменила ему с другим. Впрочем, сама пострадавшая указывает, что избранник ведет себя так довольно давно. После поездки в Москву, где его собирались лечить, Сергей начал постоянно пить и затевать ссоры. Однако до тех самых хотя в последнее время пара начала ссориться слишком уж часто.

Татьяна не знает, как быть дальше. Актриса опасается, что психопат может вновь заявить о себе, а потому не исключено, что пострадавшей придется продать бизнес на Бали и вернуться в Россию.

Источник: Baza ✓ Надежный источник
новости партнеров

Знакомый с Путиным Басилашвили высказался о сроках завершения СВО

Актер сделал заявление

Курс рубля нанесет удар по простым россиянам – эксперты

Рост цен ожидают уже к концу июля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей