Очнулась на полу: ведущую российского ТВ жестоко избил украинский возлюбленный

Звезда в ужасе от произошедшего

Популярная российская ведущая шоу "Измены", актриса Татьяна Виноградова сильно пострадала из-за действий своего парня из Украины. Молодой человек с момента переезда в Москву стал выпивать и затевать ссоры на политической почве.

Татьяна живет на Бали уже четвертый год. В июле решила отметить на острове день рождения, однако праздник превратился в сущий кошмар. Пьяный Сергей (так зовут избранника теледивы) разгромил арендованное жилье и набросился на Татьяну, когда та вернулась. Жертва утверждает, что насильник нанес удар такой силы, что она рухнула без сознания и очнулась на полу.

После этого след Сергея простыл. Подруги Тани говорят, что тот уже придумал оправдание: та якобы изменила ему с другим. Впрочем, сама пострадавшая указывает, что избранник ведет себя так довольно давно. После поездки в Москву, где его собирались лечить, Сергей начал постоянно пить и затевать ссоры. Однако до тех самых хотя в последнее время пара начала ссориться слишком уж часто.

Татьяна не знает, как быть дальше. Актриса опасается, что психопат может вновь заявить о себе, а потому не исключено, что пострадавшей придется продать бизнес на Бали и вернуться в Россию.