"Тяжело": измученный Чернышев объявил о расставании с Заворотнюк

Фигурист пережил много тяжелых моментов

История любви актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева полна драматизма. После того, как звезде сериала "Моя прекрасная няня" поставили страшный диагноз рак, муж ни на шаг не отходил от нее и постоянно дежурил в больнице у ее койки, при этом он продолжал зарабатывать деньги для семьи, в частности для лечения Заворотнюк.

Фанаты шептались за спиной Чернышева, мол, сколько он продержится рядом с онкобольной женой, ведь семейная жизнь наверняка уже никогда не будет прежней. Однако Петр продолжал самоотверженно демонстрировать свои волевые качества.

В одном из давних интервью Петр Чернышев рассказывал о самом романтичном моменте в жизни с Анастасией Заворотнюк. Это было, когда Петр делал актрисе предложение через полгода после знакомства.

В тот время Чернышев улетел в США по работе, а Заворотнюк была в Москве. Расставание было мучительным, ведь пара переживала самый ранний романтический период.

"Тяжело, конечно, далось нам это расставание", – рассказывал измученный муж Анастасии Заворотнюк.

Позже актриса улетела в Италию, именно там и случилось предложение. Петр Чернышев прилетел к возлюбленной на один день и подарил кольцо, которое по задумке предложения и сюрприза как будто нашел в море.