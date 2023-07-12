"Тяжело": измученный Чернышев объявил о расставании с Заворотнюк

"Тяжело": измученный Чернышев объявил о расставании с Заворотнюк
Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фигурист пережил много тяжелых моментов

История любви актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева полна драматизма. После того, как звезде сериала "Моя прекрасная няня" поставили страшный диагноз рак, муж ни на шаг не отходил от нее и постоянно дежурил в больнице у ее койки, при этом он продолжал зарабатывать деньги для семьи, в частности для лечения Заворотнюк. 

Фанаты шептались за спиной Чернышева, мол, сколько он продержится рядом с онкобольной женой, ведь семейная жизнь наверняка уже никогда не будет прежней. Однако Петр продолжал самоотверженно демонстрировать свои волевые качества.

В одном из давних интервью Петр Чернышев рассказывал о самом романтичном моменте в жизни с Анастасией Заворотнюк. Это было, когда Петр делал актрисе предложение через полгода после знакомства. 

В тот время Чернышев улетел в США по работе, а Заворотнюк была в Москве. Расставание было мучительным, ведь пара переживала самый ранний романтический период. 

"Тяжело, конечно, далось нам это расставание", – рассказывал измученный муж Анастасии Заворотнюк.

Позже актриса улетела в Италию, именно там и случилось предложение. Петр Чернышев прилетел к возлюбленной на один день и подарил кольцо, которое по задумке предложения и сюрприза как будто нашел в море.

Фоторепортаж
Бизнес в США и паломничество в Иерусалим: о чем Заворотнюк предпочитала молчать
Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/ www.globallookpress.com Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/ www.globallookpress.com Фото: Juliya Khanina/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Vladimir Myshkin/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Источник: Popcake ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Знакомый с Путиным Басилашвили высказался о сроках завершения СВО

Актер сделал заявление

Курс рубля нанесет удар по простым россиянам – эксперты

Рост цен ожидают уже к концу июля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей