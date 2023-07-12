Гагарина раскрыла главную причину развода с Исхаковым

Певица признает собственные минусы

Полина Гагарина остается одной из самых востребованных артисток в России. Кажется, что она никогда не отдыхает. То она выступает на сцене, то принимает участие в каких-то проектах. У нее множество рекламных контрактов. А ведь певица в первую очередь мама, воспитывающая двоих детей. Уделять время наследникам она тоже, как ни странно, успевает. Наверняка, знаменитость могла бы проводить курсы по тайм-менеджменту, если бы у нее было желание и, разумеется, дополнительное время.

Впрочем, у Полины есть недостатки, которые не позволяют ей жить более размеренно. О них она рассказала в недавнем интервью. По словам артистки, ей присуща суетливость и нетерпеливость. Мол, порой возникает большое желание сделать все сразу и по-быстрому. Гагарина понимает, что эти качества ей мешают в определенных ситуациях, поэтому работает над собой. Однако поспешность в принятии решений Полине несвойственна, поэтому не испытывает чувство стыда за свои поступки.

Выходит, Гагарина для представителей сильного пола – просто мечта. И умная, и красивая, и сексапильная, и очень самостоятельная. Впрочем, по слухам, у певицы уже есть возлюбленный. В интервью певица призналась, что считает некоторые слабости мужчины его сильной стороной. Например, сентиментальность. "Мне кажется, что мужчине не должно быть стыдно, когда он может вместе с тобой заплакать у экрана", – сказала артистка.

Напомним, несколько лет назад Полина Гагарина развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым – отцом ее шестилетней дочери Мии. Певица также воспитывает 16-летнего сына Андрея от брака с актером Петром Кисловым.