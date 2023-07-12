Нейрохирург оценил шансы на спасение Ефремова после вскрытия черепа

Медик сделал неутешительный вывод

На днях СМИ писали о выпавшем из окна сыне Михаила Ефремова. Николай, находившейся в своей квартире на Пролетарском проспекте, рухнул на землю. Его срочно госпитализировали с переломанным тазом и правым бедром, а также тяжелой травмой головы. Мужчина перенес несколько операций, одна из которых – трепанация черепа. Она стала необходима из-за отека мозга.

Нейрохирург, кандидат медицинских наук Александр Тома оценил шансы Николая Ефремова на выздоровления. По словам эксперта, если врачи решились провести вскрытие черепа, значит, у организма молодого человека большой запас прочности. Какие последствия ожидают сына актера, специалист не решился сказать, поскольку информации о состоянии Николая мало. Мол, чтобы говорить о последствиях, необходимо знать, насколько сильно пострадал головной мозг.

Сама же трепанация черепа не приводит к осложнениям, отметил Александр Тома. Нейрохирург добавил: "После нее (операции – Прим. ред.) можно просто сделать пластику".

Напомним, Николай – сын Михаила Ефремова и народной артистки России Евгении Добровольской. Молодого человека можно увидеть в кино. Например, он играл в телесериале "Белая гвардия" и фильме "Книга мастеров". Несколько лет назад Николай стал отцом. У него есть дочь Алла.