Взбешенная Гузеева покинула Россию после вердикта Первого канала

"Ненавижу!": взбешенная Гузеева покинула Россию после вердикта Первого канала
Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Гузеева шокировала новостью

Весной Первый канал объявил радостную новость: в эфир вернется шоу "Давай поженимся!", которое не выходило уже больше года. Ведущая Лариса Гузеева на днях подтвердила информацию и даже показала приготовления к съемкам. 64-летняя звезда активно худеет и старается выглядеть "эфирно". В Сети уже появился анонс передачи, в котором говорится о наполнении шоу. 

Но на днях случилось неожиданное для многих. После хорошей новости Гузеева вдруг шокировала сообщением о том, что покинула Россию. Съемки программы "Давай поженимся" даже пришлось отложить. 

Лариса Гузеева вышла на связь с фанатами из солнечной Болгарии, где у нее есть собственная недвижимость. Артистка объявила, что собирается провести незабываемый отпуск и набраться сил. Однако факт омрачили любопытные туристы, которые в момент записи видео прошли мимо балкона Гузеевой и принялись ее разглядывать. Ведущая не стала церемониться и высказала все, что думает.  

"Ненавижу, когда люди идут... Не выйти на балкон, все пялятся!" – заявила Гузеева. 

Взбешенная ведущая отметила, что у нее даже испортилось настроение из-за любопытных зевак. Гузеева добавила, что у людей есть дурацкая манера бесцеремонно заглядывать в чужие окна и на балконы. 

Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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