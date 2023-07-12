Взбешенная Гузеева покинула Россию после вердикта Первого канала

Гузеева шокировала новостью

Весной Первый канал объявил радостную новость: в эфир вернется шоу "Давай поженимся!", которое не выходило уже больше года. Ведущая Лариса Гузеева на днях подтвердила информацию и даже показала приготовления к съемкам. 64-летняя звезда активно худеет и старается выглядеть "эфирно". В Сети уже появился анонс передачи, в котором говорится о наполнении шоу.

Но на днях случилось неожиданное для многих. После хорошей новости Гузеева вдруг шокировала сообщением о том, что покинула Россию. Съемки программы "Давай поженимся" даже пришлось отложить.

Лариса Гузеева вышла на связь с фанатами из солнечной Болгарии, где у нее есть собственная недвижимость. Артистка объявила, что собирается провести незабываемый отпуск и набраться сил. Однако факт омрачили любопытные туристы, которые в момент записи видео прошли мимо балкона Гузеевой и принялись ее разглядывать. Ведущая не стала церемониться и высказала все, что думает.

"Ненавижу, когда люди идут... Не выйти на балкон, все пялятся!" – заявила Гузеева.

Взбешенная ведущая отметила, что у нее даже испортилось настроение из-за любопытных зевак. Гузеева добавила, что у людей есть дурацкая манера бесцеремонно заглядывать в чужие окна и на балконы.