"Забуду про все ": Митя Фомин готов уехать медиком на передовую

"Забуду про все ": Митя Фомин готов уехать медиком на передовую
Митя Фомин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец рассказал, чем готов заниматься

Артист в отечественном шоу-бизнесе уже много лет. Он успел побывать частью коллектива Hi-Fi и начать сольную карьеру, в которой явно преуспел. Кажется, певец будет радовать поклонников своими песнями и концертами еще долго, судя по его нескончаемому энтузиазму. Однако, как оказалось, Митя Фомин может покинуть сцену.

В одном из последних интервью артист объявил об уходе из шоу-бизнеса, который возможен в том случае, если Родине потребуется его помощь. Он готов уйти со сцены, чтобы поехать на передовую при необходимости и трудиться там в качестве медика. Вот таким патриотом оказался исполнитель хита "Все будет хорошо".

"Я забуду про все и буду делать совершенно разную работу", – приводит слова Мити Фомина Пятый канал

Именно эту сферу деятельности музыкант выбрал неслучайно. Еще до своей карьеры на эстраде он получал образование в Новосибирском мединституте и окончил факультет педиатрии. Попал артист туда из-за родителей. Дело в том, что в детстве он мечтал стать ветеринаром, но мама с папой решили, что учиться их сын будет на врача.

Так что, знания для помощи на передовой у певца есть. Правда, его диплом уже дисквалифицирован. Как рассказал Митя Фомин, произошло это, потому что он не работал в медицине более 20 лет.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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