Знаменитая певица рассказала о ласках Абрамовича

Роман, по ее словам, был робок

Певица Наталья Штурм, которая известна благодаря своему главному и единственному хиту "Школьный роман", хочет доказать всему миру, что у нее, в ее 57 лет, пороха в пороховницах хоть отбавляй. Именно поэтому ее личный блог день за днем наполняется откровенными фотографиями и видео, а в список побед добавляются все новые ухажеры.

В прошлом году она дважды получила предложение руки и сердца от своего спутника – долларового миллионера по имени Альберт. Однако, оказалось, что ухаживал за ней и другой баснословно богатый кавалер. Но произошло это задолго до того, как на банковских счетах того оказались суммы с десятью нулями...

Еще в школе за Натальей Штурм, по ее словам, ухаживал Роман Абрамович. Будущие звезды учились в одном классе, а юноша помогал ей с математикой и носил портфель.

"Мы просто очень хорошо проводили время. Мы собирались отмечать весну. В тот вечер мы с Ромой вышли на балкон, он меня приобнял…", – рассказала певица о ласках Абрамовича.



К слову, то, что Роман Абрамович проявлял к ней интерес, прошло мимо поля зрения Натальи Штурм. Все дело в том, что ей привлекательным казался совершенно иной юноша. Поэтому тогда, когда на встрече выпускников бывшие одноклассницы ударились в воспоминания и напомнили ей о влюбленных глазах будущего владельца "Челси", женщина сильно удивилась.



И, уверена она, то, что она не оценила ухаживаний юного Абрамовича, сыграло тому только на руку. Ведь Наталья Штурм была так увлечена музыкой, что вовлекла бы возлюбленного в свое продвижение, из-за чего Роман Абрамович бы упустил возможность разбогатеть.

