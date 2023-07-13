"Очень горжусь": Джонни Депп обратился к россиянам

"Очень горжусь": Джонни Депп обратился к россиянам
Джонни Депп. Фото: Ddp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Актер произнес важные слова

Недавно в российской прессе появилась новость о том, что звезда "пиратов Карибского моря" прибудет в Россию и отправится любоваться Балтийским морем. Поклонники обрадовались возможной встречей со своим кумиром. А теперь Джонни Депп продемонстрировал еще один приятный жест в сторону россиян. 

Любимчик миллионов из Голливуда снял видеообращение для жителей нашей страны, приуроченное к премьере картины "Жанна Дюбарри", где он сыграл главную роль. Ролик показали накануне перед началом показа ленты, который прошел в театре "Художественный". 

Джонни Депп, стоя перед камерой, поблагодарил публику за то, что она нашла время и возможность посмотреть ленту. 

"Я очень горжусь этим фильмом и надеюсь, что вам понравится", – обратился к зрителям экс-супруг Эмбер Херд, выразив надежду на то, что им фильм картина тоже придется по душе. 

В своей речи актер также попросил зрителей беречь себя и пообещал скорую встречу. Россияне на просторах Интернета уже восторгаются человечности голливудской звезды. Ведь далеко не все знаменитости так трепетно относятся к своему зрителю. А некоторые предположили, что Джонни Депп просто восстанавливает репутацию после скандальных судов с бывшей женой.  

Источник: НСН ✓ Надежный источник
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