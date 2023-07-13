Появилась новая информация о состоянии Нееловой

Появилась новая информация о состоянии Нееловой
. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Артистку мучили сильные боли

Театр "Современник" лишился еще одной своей звезды. Актриса Марина Неелова была госпитализирована, пишут СМИ, в тяжелом состоянии, из-за чего все спектакли с ее участием были поставлены на паузу.

Как сообщил один из Телеграм каналов, на протяжении нескольких дней советская и российская актриса мучилась от болей в животе. Обратилась она в несколько лечебных заведений, специалисты одного из которых и настояли на госпитализации.

После поступления в клинику у Марины Нееловой установили колит и гастроэнтерит, а также вызванное длительным расстройством ЖКТ нарушение водно-электролитного баланса. Затем медики провели углубленное обследование и сообщили пациентке о гораздо более страшной находке.

"Врачи выявили новообразование в кишечнике и назначили тотальную биопсию", – передали журналисты.

Позднее на связь с журналистами вышел руководитель театра "Современник" Юрий Кравец, который опроверг как плохое самочувствие Марина Нееловой, так и ее госпитализацию. Сообщил он общественности о том, что звезда "Осеннего марафона" пребывает в отличном состоянии и находится дома, а вовсе не в клинике.

"Марина Мстиславовна в строю, все в порядке, все хорошо",

– заверил общественность директор "Современника", заговорив о Марине Нееловой.

Источник: Telegram, канал "MASH" ✓ Надежный источник
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