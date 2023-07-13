Влажная Бородина показала упругую грудь и крутые бедра – откровенное фото

Влажная Бородина показала упругую грудь и крутые бедра – откровенное фото
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая засветила подтянутую фигуру

Известная российская телеведущая Ксения Бородина не так часто радует поклонников откровенным контентом. Обычно девушка делится своими размышлениями о жизни и взглядами на разные аспекты отношений с окружающим миром. Однако знаменитость все же решила порадовать многочисленных поклонников и выставила весьма горячую фотографию.

Сейчас красотка прекрасно проводит время на тропическом курорте. Знаменитость купается в солнечных ваннах, а также с большим удовольствием резвится в море и бассейнах. Ярким снимком после купания девушка и поделилась с восторженной публикой.

Телеведущая сфотографировалась в полный рост на фоне лазурной воды бассейна. Девушка позирует в модном слитном черном купальнике. Роскошные формы знаменитости заставили интернет-пользователей замереть от восторга. Крутые бедра звезды и пышный бюст очень порадовали мужчин.



Ксения заняла выгодную позу, красиво выставила подтянутые бедра и сделала умелый акцент на роскошной зоне декольте. Бородина внимательно следит за своей фигурой и питанием, регулярно посещает спортивный зал, что позволяет ей выглядеть привлекательно и сохранять молодость.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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