Последняя воля: 80-летняя Ангелина Вовк оставила завещание

Ведущей церемонии открытия фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" стала Ангелина Вовк, знакомая нескольким поколениям телезрителей по "Песне года" и "Спокойной ночи, малыши!" Корреспондент "Утро.ру" встретился с ней за кулисами Летнего амфитеатра.

Ангелина Вовк была замужем дважды. Детей, правда, Бог ей не дал – не смогла родить из-за осложнений после внематочной беременности. Зато у нее множество племянников. Но ссориться из-за наследства им не придется – Ангелина Михайловна призналась, что заранее распорядилась имуществом и написала завещание.

"У меня, признаться, нажитого добра не так много, – говорит Вовк. – Но, конечно, я все хочу оставить своим родственникам – думаю, им это в жизни не помешает. Я все записала на бумагу, задокументировала. Это очень важно сделать при жизни, чтобы они потом не дрались – кому сумка, кому ложка достанется".

Этой же позиции придерживается и Катя Лель. "Постоянные перелеты, поезда, непредсказуемая жизнь, – все это вынудило меня оставить завещание. – Просто хочется, чтобы моя дочь знала: мама и папа ей что-то оставили. Я же понимаю, каким трудом это все зарабатывается".