Одно фиаско за другим: по "Первому каналу" нанесли серьезный удар

Одно фиаско за другим: по "Первому каналу" нанесли серьезный удар
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ почти перестал смотреть то, что показывают на первой кнопке

Руководство "Первого канала" в последнее время хвалят только в официальных кабинетах. Простые россияне, напротив, не скрывают своего плохого отношения к тому, что показывают на первой кнопке. Народ говорит, что уже давно не смотрит то, что делают сотрудники канала. И об этом свидетельствуют и данные исследователей.

Согласно последнему отчету Mediascope, с 3 по 9 июля россияне практически не смотрели "Первый канал". Все внимание зрителей забрала "Россия 1" со своими передачами. К примеру, новости люди предпочитают узнавать именно на втором канале – "Вести" находятся на первых трех местах в рейтинге за неделю. Далее идут "Москва. Кремль. Путин" и "Привет, Андрей!". 

В целом "Россия 1" заняла места с первой по девятую строчку, и ни одна передача "Первого канала" не вошла в топ-10. Только на 11 и 14 местах можно заметить выпуски "Время". 

Подобное является серьезным ударом по "Первому каналу", поскольку последние несколько месяцев рейтинги показывают очень плохие результаты. Аналитики полагают, что если это будет продолжаться в дальнейшем, то существует высокий риск появления нового гендиректора вместо Константина Эрнста. 

Источник: Mediascope
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