В темноте лучше не смотреть: могила Полищук вызвала ужас у посетителей

Любовь Полищук словно оживает

Российская актриса театра и кино Любовь Полищук умерла 17 лет назад. Ее похоронили на Троекуровском кладбище, и поклонники частенько наведываются на ее могилу. Однако монумент Любови Полищук навевает страх и ужас на посетителей. В темноте на такое лучше не смотреть.

Все дело в том, что актриса на памятнике выглядит словно живая. Снимком с могилы Любови Полищук недавно поделился в своем аккаунте историк моды Александр Васильев, который приезжал на могилу своих родителей, а заодно зашел к актрисе.

Памятник Любови Полищук довольно больших размеров и установлен гораздо выше других монументов. Весит такой памятник 132 килограмма. Памятник стоит на постаменте, поэтому ее фигура возвышается над всеми. В сумерках создается впечатление, что там стоит живая женщина, выглядит это весьма жутко и вызывает страх и ужас у посетителей, которые не ожидают увидеть такое на кладбище.

Бюст Полищук выполнен из богемского хрусталя и гранита белоснежного оттенка. Это создает впечатление, что памятник светится изнутри.

Напомним, Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года. Народной артистке России было всего 57 лет, она продолжительное время боролась с раком. В 2005 году у Любови Полищук нашли рак позвоночника, который мог развиться спустя пять лет после серьезного ДТП.