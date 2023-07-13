В темноте лучше не смотреть: могила Полищук вызвала ужас у посетителей

В темноте лучше не смотреть: могила Полищук вызвала ужас у посетителей
Любовь Полищук. Фото: Vladimir Myshkin/ Russian Look/ Globallookpress.com
Любовь Полищук словно оживает

Российская актриса театра и кино Любовь Полищук умерла 17 лет назад. Ее похоронили на Троекуровском кладбище, и поклонники частенько наведываются на ее могилу. Однако монумент Любови Полищук навевает страх и ужас на посетителей. В темноте на такое лучше не смотреть.  

Все дело в том, что актриса на памятнике выглядит словно живая. Снимком с могилы Любови Полищук недавно поделился в своем аккаунте историк моды Александр Васильев, который приезжал на могилу своих родителей, а заодно зашел к актрисе. 

Памятник Любови Полищук довольно больших размеров и установлен гораздо выше других монументов. Весит такой памятник 132 килограмма. Памятник стоит на постаменте, поэтому ее фигура возвышается над всеми. В сумерках создается впечатление, что там стоит живая женщина, выглядит это весьма жутко и вызывает страх и ужас у посетителей, которые не ожидают увидеть такое на кладбище. 

Бюст Полищук выполнен из богемского хрусталя и гранита белоснежного оттенка. Это создает впечатление, что памятник светится изнутри. 

Напомним, Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года. Народной артистке России было всего 57 лет, она продолжительное время боролась с раком. В 2005 году у Любови Полищук нашли рак позвоночника, который мог развиться спустя пять лет после серьезного ДТП. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запрет на технику Apple в России: власти вынесли окончательный вердикт

Стало известно, будут ли принимать закон в отношении всех граждан

В Крыму нанесли подлый удар по туристам

Прогнозы туроператоров пугают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей