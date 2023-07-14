Экстренная госпитализация Васильевой: что известно

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В СМИ появились тревожные новости о 76-летней актрисе. Сообщается, что звезду экстренно госпитализировали минувшей ночью. Татьяне Васильевой резко стало плохо дома, собственно, поэтому к ней и приехали медики.
Народная артистка РФ, встав с кровати, почувствовали головокружение, а также неустойчивость при ходьбе. Она попыталась поправить самочувствие лекарствами, однако таблетки не помогли. Тогда звезда и попросила невестку позвонить в скорую, сообщает Радио 1.
Сама Татьяна Васильева. по данным СМИ, посчитала причиной случившегося стресс. После приезда в больницу врачи оценили ее состояние как средней тяжести. После осмотра ей сделали КТ головного мозга, но осложнений не обнаружили. Как отмечает телеканал "360", пару дней актриса проведет в медучреждении.
По данным некоторых источников, у звезды диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы, что приводит к сокращению кровоснабжение артерий. Из-за этого недуга могут нарушаться питание и функции мозга, что чревато периодическими потерями сознания.
Также появилась информация о том, что в начале лета актриса повредила правую руку, упав на улице, из-за чего ей накладывали гипс. А в 2020-м году актриса перенесла двустороннюю пневмонию, чем не на шутку напугала фанатов. Тогда госпитализация ей не потребовалась. Татьяна Васильева находилась на карантине и проходила лечение дома.
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