Всех подставила: Водонаева раскрыла правду о скандальной истории с Собчак

Всех подставила: Водонаева раскрыла правду о скандальной истории с Собчак
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Дело с брошенными в тюрьму коллегами блондинки приняло новый оборот

Бывшая звезда скандального телешоу "Дом-2" Алена Водонаева обвинила коллегу по шоу-бизнесу Ксению Собчак в лицемерии и наглой лжи.

По мнению модели, Собчак лично виновата в том, что ее арестованные из-за ее проблем подчиненные до сих пор находятся в СИЗО. При этом Собчак якобы совершенно ничего не предпринимает и только лицемерно публикует тексты о том, как сильно она "переживает" за бедных работников. 

Алена Водонаева также подчеркнула, что Ксения Собчак никак материально не помогает задержанным молодым людям и вообще не принимает участия в деле. При этом Тамерлан Бигаев и вовсе не успел даже получить свою первую зарплату, как сразу оказался в СИЗО. Водонаева уверена, что Собчак плевать на судьбу подчиненных, в когда говорит о переживаниях, то просто лжет.

"Она <врет> (ненормативная лексика – прим. ред.)", – заявила Алена Водонаева в свежем интервью. 

Напомним, речь идет о трех сотрудниках Ксении Собчак  Кирилле Суханове, Ариане Романовском и Тамерлане Бигаеве, которых обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей из-за публикации в телеграм-канале, принадлежавшем Ксения Собчак. Скандал разразился после того, как в доме Ксении Собчак обыски, а сама ведущая вынуждена была оправдываться публично. 

Источник: "Алена, блин!"/ YouTube • Требует проверки
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