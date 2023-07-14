Внучка Светланы Немоляевой поразила народ: будто неродная

Совсем не похожа на бабушку

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева начала сниматься в кино в середине 40-х и до сих пор блещет на российских телеэкранах. Ее семья открыла целую династию киноактеров. Сын советской актрисы пошел по стопам матери и тоже освоил актерскую профессию. Внучка Немоляевой Полина Лазарева тоже стала актрисой.

Внучка Немоляевой закончила режиссерский факультет ГИТИС, после чего стала трудиться в театре. Несколько постановок по романам Оскара Уайлда и Александра Островского Полина сыграла на одной сцене со своей звездной бабушкой.

В такие моменты поклонники непременно начинают сравнивать двух актрис и искать схожесть. Однако фанаты приходят к выводу, что внучка Немоляевой совершенно не похожа на бабушку. Из-за этого многие даже не верят в их кровную связь и не верят, что актрисы родные друг другу. Светлана Немоляева маленькая и хрупкая блондинка, а Полина высокая брюнетка с крупными чертами лица.

Ранее 32-летняя Полина Лазарева рассказала, почему не выходит замуж. Как выяснилось, она просто не может найти достойного мужчину. "У меня задрана планка. Что папа, что дед – красивые, талантливые, умные, с роскошным чувством юмора. Я даже не пытаюсь найти что-то похожее", – говорила внучка Немоляевой.