"Маразм кругом": Орлову довели до стресса призывами о лишении ее родительских прав

"Маразм кругом": Орлову довели до стресса призывами о лишении ее родительских прав
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Телезвезда сочла неадекватными некоторых людей

Недавно Ольга Орлова улетела за границу, оставив свою пятимесячную дочь Аню с няней. Интернет-пользователей возмутил этот факт. Дескать, зачем телеведущая рожала, если готова расстаться с недавно появившемся на свет ребенком даже на некоторое время. Звезда экрана отбивается от возмущенных подписчиков как может, но ей трудно держать себя в руках. 

Недавно злопыхатели нашли еще один повод покритиковать знаменитость. Орлову призвали лишить родительских прав из-за наличия в доме большого количества животных. По мнению некоторых комментаторов, нельзя растить ребенка в окружении собак, которые якобы могут спровоцировать появление болезней у чада. 

Орлова в шоке от таких людей. "Маразм кругом", – пожаловалась Ольга, открыв на днях интернет. Телеведущей пришлось прочитать немало новостных статей, в которых цитируют едких комментаторов, призывающих отобрать у нее ребенка. Так бывшую солистку группы "Блестящие" довели до стресса.

"Сижу нервничаю, заедаю стресс", – рассказала знаменитость о своем состоянием. 

Напомним, в феврале 2023 года Ольга Орлова родила дочь Анну от своего мужа, бизнесмена Валерия, за которого вышла замуж осенью 2021-го. Также у телезвезды есть 22-летний сын Артем от предыдущего брака. 

Источник: Telegram-канал "WomanHit" ✓ Надежный источник
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