"Время другое": Якин огорчил россиян заявлением о новом сезоне "Счастливы вместе"

Герои уже не будут прежними

Недавно стало известно, что сериал "Счастливы вместе" получит продолжение и будет выходить в новом сезоне под названием "Букины". Россиян обрадовала новость, ведь история про Гену Букина и его семью горячо полюбилась им. Еще больше радует тот факт, что актерский состав киноновеллы останется прежним.

Многих интересует вопрос, о чем же будет сериал "Букины", ведь прошло много лет, и все герои заметно изменились.

В главных ролях сериала "Букины" сыграют Виктор Логинов и Дарья Сагалова. Александр Якин тоже появится в картине. Обаятельный мальчуган Рома Букин в исполнении Якина будет в ленте уже взрослым мужчиной. Сейчас актеру уже 33 года.

Якин сразу согласился сниматься в продолжении сериала "Букины", хоть перепробовал уже множество других проектов. Эта лента кажется ему родной, поэтому он уже полным ходом готовится к съемкам.

В новом сезоне телезрителей ждет немало сюрпризов. Якин не исключает, что россиян ждет много нового и интересного. И хоть сценарий сериала пока держится в строжайшем секрете, Якин поделился кое-какими подробностями. История явно будет свежей и актуальной.

"Мы другие, время другое, и формат сериала будет уже другим", – отметил Якин.

Сейчас Якин выглядит взрослым, немного облысевшим и окрепшим мужчиной. У него даже появились морщины, а черты лица стали более жесткими.