Ширвиндт получил по заслугам прямо во время выступления

Актер не ожидал такого внимания к своей персоне

В последний спектакль в Театре сатиры, который должен был стать знаковым для народного артиста Александра Ширвиндта, произошло нечто неожиданное. После того, как актер вышел на поклон к зрителям, на сцене его ждала сюрпризная церемония.

Никто из актеров и сотрудников театра не ожидал, что Александру Анатольевичу будет вручен специальный приз кинопремии "Ника", который он заслужил не только за свою театральную деятельность, но и за свою успешную кинокарьеру. Актер был ошарашен и восхищен этой наградой, которую он не ожидал получить на самой сцене.

Церемония награждения проводилась Андреем Кончаловским, известным режиссером и председателем киноакадемии "Ника". В компании Юлии Гусман, известной публицистки он вручил приз Александру Ширвиндту. Вместе с ними были присутствовали директор театра и художественный руководитель.

В течение двух лет церемонию награждения откладывали из-за пандемии коронавируса. Это было неизбежное решение, которое привело к накоплению достижений и заслуг многих талантливых людей в киноиндустрии. Однако, теперь, когда жизнь постепенно возвращается в норму, решили начать с него вручение этих заслуженных наград.