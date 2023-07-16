Шоу Урганта решили закрыть после жалобы в Генпрокуратуру

Передачу известного телеведущего решили похоронить

В последние дни в мире шоу-бизнеса произошло несколько событий, которые вызвали бурю эмоций у публики. Одним из них стала отмена шоу Ивана Урганта под названием "Прожекторперисхилтон".

Как стало известно, выступление телеведущего было перенесено несколько раз. Сначала оно должно было состояться весной прошлого года, но было отложено на осень из-за начала спецоперации на территории Украины. Однако недавно вдруг оказалось, что шоу решили полностью похоронить.

Причиной тому стала жалоба в Генпрокуратуру, которую написали члены "Ветеранов России". Они выразили недовольство тем, что Ургант и его коллега Сергей Светлаков высказались против проведения спецоперации в Украине.

Как известно, Светлаков заключил новый контракт с ТНТ, несмотря на политическую позицию. А Иван Ургант уже долгое время не появляется на Первом канале, где раньше вел вечернее шоу.

Решение вызвало бурную реакцию у поклонников телеведущего. Многие считают, что отмена шоу – это проявление цензуры и ограничения свободы слова.

Некоторые даже высказывают предположение, что за этим решением стоят политические мотивы. Однако пока официальных комментариев по этому поводу не поступало.