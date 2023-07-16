"Позор": дочь Успенской гонят со сцены после провального выступления

Дочь певицы вызывает негативные эмоции у публики

Любовь Успенская не перестает пытаться сделать звездой свою дочь Татьяну Плаксину, но пока безуспешно. Недавно она дала свой первый сольный концерт под псевдонимом Pacha Tati, но ее выступление не вызвало восторга у слушателей.

Королева шансона опубликовала видео с выступлением дочери в социальных сетях, но даже ее преданные поклонники не оценили талант Плаксиной. Многие пользователи интернета отметили, что у нее нет вокального таланта, а движения на сцене выглядят заученными и неестественными.

Ранее, дочь Успенской неоднократно оказывалась в центре скандала. Совсем недавно девушка взволновала пользователей сети влажным бюстом.

Кроме того, россияне не забыли о скандальном поведении Татьяны, которая ранее употребляла запрещенные препараты и обвиняла свою мать в домашнем насилии.

Поклонники Любови Успенской гонят палками ее дочь со сцены, а многие считают, что ее выступление – это продвижение матерью. Однако, несмотря на все это, Любовь Успенская продолжает настаивать на том, что ее дочь – талантливая певица, и что она станет знаменитой звездой. Получится ли это у знаменитой певицы покажет время, а пока звездная мама вкладывает в дочь все свои ресурсы. Сначала были проведены дорогостоящие процедуры по улучшению внешности Татьяны, а сейчас пошли в ход, наработанные за долгие годы, связи певицы в шоу-бизнесе.